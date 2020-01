Záblesky svobody aneb Konec 80. let ve snímcích Miloše Fikejze je název výstavy, jejíž vernisáž proběhla ve čtvrtek 16. ledna ve vstupní hale Gymnázia Jana Palacha v Mělníku, a to za účasti ředitele Knihovny Václava Havla Michaela Žantovského.

Foto: Karel Lojka

Výstava bude otevřena až do 28. února - pondělí - čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek od 8 do 14 hodin.