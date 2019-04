Účastníci z řad veřejnosti procesí doplňovali, obklopovali jej i předcházeli - to zejména kvůli nejlepším snímkům pořizovných na mobilní telefony, ale i jiné aparáty. Akce se setkala s živým zájmem mělnických. Odhad průměrného počtu účastníků z loňskch let (120) bude dost možná pro letošek i překonán. Zima byla po dalším zpívání a tancování hozena do řeky Jizery a symbolicky tak utopena, aby nebránila příchodu jara. Akci již několikátý rok po sobě pořádalo muzeum ve spolupráci s folklorním souborem Jarošáček a Rodinným centrem Kašpárek.