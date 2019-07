Soutěž má také mladým lidem ukázat, že má smysl věnovat se něčemu navíc, rozvíjet sám sebe, motivovat je na cestě k tvůrčímu a smysluplnému trávení volného času.

Jako jediná soutěž v České republice umožní rozsáhlému počtu kapel vzájemné měření sil bez nutnosti zasílat demo nahrávku, jejíž pořízení stojí nemálo finančních prostředků a která neumožňuje objektivní a spravedlivé posouzení kvality hudebního uskupení.

Talentová soutěž 'Skutečná Liga Středočeského kraje' by byla tříkolová + finále. Jednotlivá kola se mohou uskutečnit ve větších městech Středočeského kraje. Porota vybere hudební skupiny, které mohou vystoupit v rámci hudebního programu akcí pořádaných městy ve Středočeském kraji i krajem samotným.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo nemá hudbu jako hlavní zdroj svých finančních příjmů, součástí soutěže je i kategorie Junior do 19 let. Juniorská kapela, která získá nejvíce bodů v základní kole, postupuje rovnou do finále. Přihlásit se lze ZDE.