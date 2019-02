Nová Ves – V sále obecního úřadu v Nové Vsi se představí v pátek 8. února od dvaceti hodin Quido MC, známý český písničkář s notebookem, glosátor, youtuber a satirik. Jde o kontroverzního autora, který tvoří písně mnoha žánrů, satirické i poetické, a má cit pro chytlavou melodii. Svůj hudební styl nazval intoš pop.

Quido MC. To je umělecké jméno Quida Černého, který patří k prvním studentům Slezské univerzity v Opavě a nedávno zde vystoupil na koncertě. | Foto: Natalie Maeda

Quido MC je umělecké jméno Quida Černého. Hudbu skládá pomocí svého laptopu a sekvenceru, a v poslední době začal také více vystupovat. Je také tvůrcem pořadu Fanoušek, kde často až satiricky reaguje například na prezidenta republiky. „Během studií jsem si vydělal na první syntezátor. Nemám sice hudební vzdělání, ale vždycky jsem hudbu slyšel a zjistil jsem, že je možné ji dělat pomocí sekvenceru a počítače. Bylo to v divokých devadesátých letech, kdy jsme obsadili studentský klub na Dolním náměstí v Opavě,“ vzpomíná na své hudební začátky Quido Černý, který je ve svém civilním životě učitelem českého jazyka a dějepisu.

„Usoudil jsem, že ať bych dělal jakýkoliv žánr, tak by se mi v něm patrně nepodařilo být nejlepší. Tak jsem se rozhodl, že založím žánr nový. Písničky skládám, aby byly melodické. Sem tam se mi povede rockovější píseň,“ říká vůbec první student Slezské univerzity v Opavě.

Svou roli muzikanta a učitele se přitom snaží oddělovat. „Proto ve své tvorbě nepoužívám své občanské jméno. Uvádím přezdívku Quido Černý, pro hudbu Quido MC v pořadech o prezidentovi jsem Fanoušek Quido. Snažím se svou tvorbu od své práce učitele oddělovat a netahat to do školy,“ říká a přitom dodává, že rodiče to akceptují, protože vidí, že tím děti nezatěžuje. „I když několikrát jsem je do svých písní zapojil, natočili jsme například klip k písni Zeměmy nebo Cesta je dlouhá.“

Už několik let přitom na youtube vydává pořad Fanoušek, ve kterém reaguje na českého prezidenta. „Fanoušek nejsem já, je to vymyšlená postava. Fanoušek je pro mě takový Švejk, ale ne tak hodný. Není jasné, jestli je fanatický přívrženec pana prezidenta, nebo není, ale zároveň z toho všeho má hlavně srandu. Pak jsem začal dělat Fanouška pro Svobodné fórum a později magazín o youtuberech pro Reflex,“ vysvětluje Quido Černý. „Jeden z jeho problémů je ta osamělost vzniku. Točím si ho sám doma a vlastně až podle reakcí lidí to můžu korigovat. Proto se snažím víc hrát a vystupovat. Živé publikum ničím nenahradíš a tam můžeš vychytat určité věci, jak jsou naladěni a na kterou písničku reagují.“