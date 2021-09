Pocta Seifertovi i básnictví. Kralupy hostí festival poezie

Bude to akce jedna báseň. To lze už dopředu říci o programu, který v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou začíná ve čtvrtek odpoledne – a potrvá až do soboty. Uskuteční se 26. ročník Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Ze 24. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. | Foto: DDM Kralupy nad Vltavou

Ve čtvrtek přitom na návštěvníky nečeká pouze slavnostní zahájení festivalu, plánované od 17 hodin, připomněla zástupkyně ředitele a muzejní pedagožka Iveta Bendíková. „Je připravena slavnostní vernisáž výstavy ke 120. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta s názvem Za to stálo žít – a vpodvečer se také uskuteční 14. muzejní noc s překvapením; opět se seifertovskou tematikou," doplnila pozvánku. Program kralupského festivalu poezie pokračuje až do soboty, přičemž součástí jsou i večerní koncerty v kině Vltava. V sobotu se od 14.45 na kralupském hřbitově uskuteční pietní akt u Seifertova hrobu, kterého se zúčastní také herečka Valérie Zawadská. Ta se následně stane i jednou z hlavních postav slavnostního vyhlašování výsledků autorské literární soutěže: bude recitovat vítězné práce. Jaroslav Seifert byl jako spisovatel, a především básník jednou z nejvýraznějších osobností české literární scény obou polovin 20. století. Proslavil se už v mládí jako jedna z vůdčích osobností skupiny Devětsil, patřící k symbolům avantgardy, a propagátor poetismu. Po nástupu komunistického režimu byl odmítán a následně naopak vynášen, aby počátkem 70. let upadl v nemilost, což ještě umocnil jeho podpis pod Chartou 77. Když v roce 1984 obdržel Nobelovu cenu na literaturu, postoj režimu se začal měnit. Tehdy 83letý autor však už byl vážně nemocen – a o 13 měsíců později zemřel. Ačkoli žil v Praze, pohřben byl v Kralupech nad Vltavou, odkud pocházeli předkové jeho matky. Z jeho prací připomínají učebnice literatury především díla Na vlnách TSF, Píseň o Viktorce, Maminka, Koncert na ostrově, Morový sloup a Všecky krásy světa.