Největší akce léta na Mělníku je tu. Staví se pódia a kontrolují bezpečnostní opatření. Mělnické vinobraní startuje už v pátek. Oproti loňsku se letos návštěvníci mohou těšit na příznivější počasí.

Podle Zuzany Syrové, vedoucí odboru kultury, odhadují pořadatelé kolem třiceti tisíc platících návštěvníků. „Aktuálně je prodáno cca 3200 třídenních vstupenek, což se nijak neliší od minulých ročníků. Jelikož má být hezky, tak si myslím, že lidé přijdou,“ upřesnila Syrová s tím, že děti do 150 centimetrů a senioři mají vstup do placené zóny zdarma.

Jedná se už o 84. ročník akce spojené s vínem a stejně jako loni vychází vychází na třetí zářijový víkend, tedy 15. až 17. září. Podívejte se, jaký bohatý program vás o víkendu čeká:

Vinobraní neznamená jen zábavu. Se sklizní révy pomáhají brigádníci i kamarádi

Pátek 15. 9. 2023

Hlavní scéna

14:00 Slavnostní vyzvánění zvonů

14:05 Slavnostní zahájení

14:10 Woodwind Orchestra - ZUŠ Mělník

16:00 Rainbow Gospel Choir

18:00 Poletíme?

20:00 OffBeat Orchestra

22:00 UDG

23:30 7krát3

Country scéna

15:30 Ptaszek&Bužma

17:00 Pavel Čadek

18:30 Kalandra Memory Band

20:00 Chlapi v sobě

Zámecká scéna

15:00 Nové divadlo Mělník

16:00 Jan Burian

17:30 Prime Time Voice

19:00 Václav Koubek a přátelé

20:30 ROZÁLIE

21:40 Taiyó to Tsuki - 太陽 と 月 - Slunce a Měsíc

Dětská scéna

16:00 – 18:00 Zábavné odpoledne s princeznou

Degustační dvůr

15:00 – 22:00 Stánek Cechu českých vinařů

Loutková scéna

Tento den je scéna bez programu.

Sobota 16. 9. 2023

Hlavní scéna

10:00 Velký dechový orchestr Mělník

12:00 ATMO music

14:00 Kašpárek v rohlíku

15:30 Průvod Karla IV.

17:00 Katarína Knechtová

19:00 Pokáč

20:30 Ohňostroj

21:00 Ben Cristovao

22:30 Precedens

23:55 Nick Hillson

Country scéna

10:00 ASM

11:30 Baťa a Kalábůf nežný beat

13:00 Creedence Czech Revival

14:30 Nezmaři

17:00 Folk Team

18:30 Druhá Tráva

20:00 Netřesk

Zámecká scéna

10:00 Rytíři Mělničtí a SHŠ Bakaláři

10:40 Ergo

11:15 Ordo Military

11:50 Vampyrus Iuvenilis

12:15 Alchymista Bavor

12:50 Rytíři Mělničtí a SHŠ Bakaláři

13:20 Ergo

13:55 Ordo Military

14:30 Vampyrus Iuvenilis

14:55 Alchymista Bavor

16:30 MyBand!

18:00 LuckySings duo

19:30 Mr. Loco

21:00 Xavier Baumaxa

Dětská scéna

10:30 – 11:30 Zábavné dopoledne s princeznou

11:00 – 18:00 Hrajeme si v podzámčí

14:00 – 15:00 Kouzelné divadlo – Jakub Bílek

16:00 O Aničce Růžičce

Degustační dvůr

10:00 – 22:00 Stánek Cechu českých vinařů

13:00 + 15:00 + 18:00 The Brownies

Loutková scéna

10:45 Punch and Judy Show

11:40 Pohádka Agnes a Drak

12:45 Punch and Judy Show

13:00 Ukázky sokolnictví

13:40 Humlivadlo: Pohádka o kouzelných dudách

14:30 Punch and Judy Show

14:45 Grupo Axé capoeira workshop

15:20 Bubingo: Pejsek, kočička a myš

15:55 Punch and Judy Show

Neděle 17. 9. 2023

Hlavní scéna

10:00 Blue Cimbal

11:00 Trestání nepoctivých řemeslníků

12:00 Jarošovci/ Jarošáček

14:00 Slza

16:00 Vojtěch Dyk

Country scéna

11:30 Isara

13:00 St. Johnny

14:30 Bára Hrzánová & Bachtale Apsa

3 Zámecká scéna

10:00 Švitorka

11:30 Chrapot a kapela Red Leaf

12:25 představení Nomadic

13:15 Průvod - Sokoli a tanečnice

13:30 Pohřební kapela

15:00 Koncert v barvách SeMaForu

Dětská scéna

11:00 – 17:00 Hrajeme si v podzámčí

11:00 – 12:00 Zábavné dopoledne s Pepištou

13:45 Pohádka Sváťova dividla

14:30 Sokolnictví – ukázka

5 Degustační dvůr

10:00 – 17:00 Stánek Cechu českých vinařů

13:00 + 15:00 Blue Cimbal

Loutková scéna

13:00 Ukázky sokolnictví

Doprovodný program

Husova ulice – Loutková scéna

Dobový kolotoč pro děti

Doprovodná hudba flašinetu

Vinobraní v muzeu

Jako každoročně se Regionální muzeum Mělník připojí k programu tradičního Mělnického vinobraní! V muzejní kavárně s posezením na historických hradbách můžete ochutnat česká vína z Mělníka a Velkých Žernosek. Atrium muzea je klidovou zónou pro ty, kteří chtějí na chvíli uniknout vřavě Vinobraní.

Ve velkém sále bude k vidění interaktivní rodinná výstava Kašpárku hraj! V kavárně přivítá návštěvníky výstava fotografií Ladislava Záruby s poetickým názvem Obloha, malířka pomíjivé krásy nad posvátnou horou Říp. ‍

Otevírací doba muzea:

Pátek: 9–17h (expozice, výstavy), 9–22h (kavárna)

Sobota: 9–17h (expozice, výstavy), 9–22h (kavárna)

Neděle: 9–17h (expozice, výstavy, kavárna)

www.muzeum-melnik.cz

Vyhlídkové plavby lodí Fidelio

V pátek a neděli plavby k soutoku Labe a Vltavy s jedinečnou vyhlídkou na Mělník při slavnostech vinobraní. Plavební řád ke stažení na www.fidelio1.cz

tel: 727 957 602, 602 270 398

Celodenní zázemí pro rodiny s dětmi

Rodinám s malými dětmi budou k dispozici prostory Rodinného centra Kašpárek (v objektu Proboštského úřadu naproti chrámu sv. Petra a Pavla). Tady můžete své děti přebalit, nakrmit a ohřát jim dětskou stravu.

K dispozici jsou nočníky, jídelní židličky, dětské příkrmy a mnoho dalšího.

Otevírací doba: sobota 9-19h, neděle 9-16h.