Podzimní hudební dění v kraji si můžete připomenout také sérií fotografií z minulého víkendu, kdy se koncertovalo nejen v Nostalgické myši, ale také v evangelickém kostele a Farmstudiu ve Vysoké. Z muzikantů, kteří do Nostalgie ke konci září přijeli, se sem nejčastěji vrací písničkář Jakub König. Tentokrát vystoupil se svým projektem Kittchen.

A co jej do útulného šemanovického sálku nejvíce přitahuje? Kromě magického prostoru plného rekvizit z bájného Semaforu je to rovněž zajímavě „namixované“ obecenstvo. „Část tvoří místní štamgasti, přijede pár návštěvníků z Prahy, Mělníka anebo třeba České Lípy. A do toho skupinka znavených turistů, co si dali dvacítku Kokořínským Dolem a teď nevěří vlastním očím,“ pochvaluje si König.

To vše by samozřejmě nebylo možné bez hostitelů – šéfové Mirky Bozděchové a kuchaře Martina Mrázka – a volného společenství lidí, které kolem sebe soustředili. „Mám to tu zkrátka od prvního hraní rád, a tak jsem byl šťastný, že jsem s sebou konečně dovezl kolegy a kamarády z kapely Kittchen a mohl jim to ukázat a předvést. A bylo to zase super,“ pochvaluje si König.