Mělník /FOTOGALERIE/ - Návštěvníci Regionálního muzea Mělník zažili v pátek 11. ledna v podstatě multižánrový večer. Výstavu s názvem Poklady Rytířů Mělnických zahájila vernisáž za účasti zástupce Středočeského kraje, pracovníků Regionálního muzea a samozřejmě nechyběli Rytíři Mělničtí.

Expozice představuje scénické rekvizity a vybavení skupiny historického šermu, kteří se pravidelně představují na velkých akcích na Mělnicku, jako je například Bitva na Mělníku, Mělnický košt či Mělnické vinobraní.

K vidění nebyly jen zbraně, které skupina historického šermu používá, a historické kostýmy či repliky dobové keramiky, ale bylo možno zjistit, kde a jak se získávají materiály a podklady pro tvorbu kostýmů. Je to vlastně malé nahlédnutí do zákulisí, do kuchyně nadšenců, kteří historickým šermem žijí.

Součástí vernisáže bylo promítání krátkého filmu s názvem Bubáci, který byl natočen rytíři ve Skalním obydlí ve Lhotce, které patří právě muzeu. Návštěvníky, kteří zcela zaplnili malý sál, pobavila a rozesmála krátká groteska, jejímiž autory byla opět skupina šermu.

Multižánrový večer završilo krátké povídání o životě ve světě šermu při sklence dobrého vína a malého občerstvení. Všichni, kdo se vypravili i za nepříznivého počasí s nečekanou sněhovou nadílkou, strávili večer v dobré společnosti.

Výstavu Poklady Rytířů Mělnických je možné zhlédnout do neděle 3. února a malé nahlédnutí do světa historického šermu určitě stojí za to.

Marta Dušková