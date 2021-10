„Přednášející Jan Racek představí zajímavé badatelské novinky 14. října od 17 hodin v Pamětní síni Jaroslava Seiferta,“ zve Bendíková veřejnost. Vstupné na přednášku nazvanou Známý neznámý Jaroslav Seifert činí 50 korun. „Pro návštěvníky muzea je také přístupná výstava Za to stálo žít ke 120 výročí básníkova narození,“ připomněla Bendíková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.