Mělník - Regionální muzeum Mělník zveřejnilo plán výstav a akcí na letošní rok a návštěvníci se mají opravdu na co těšit. Společným tématem letošního roku bude příroda a voda. „Téma příroda a voda je velmi vděčné téma pro návštěvníky, má širší záběr a není tak konkrétní,“ řekla Kristýna Frelichová, která má na starosti propagaci muzea.

Hned prvním počinem je výstava s názvem Nespoutaná řeka, která odstartuje v dubnu ve velkém sále muzea. Měla by být výpravná. Zaměří se nejen na říční krajinu okolo Labe a Vltavy a na ekosystémy, ale také na celkový dopad na životní prostředí. Součástí výstavy bude také doprovodný program s interaktivními prvky. „Ještě to není jisté, ale doufám, že to vyjde, aby součástí výstavy byla i živá zvířátka. Už jednou v muzeu byl například chameleon, brouci a žáby,“ doplnila Frelichová.