Retro ohlédnutí plné připomínek zmíněných let je instalováno ve velkém sále muzea a výstava je dostupná od pátku 22. listopadu do 5. ledna 2020. Výstava je otevřena pro veřejnost od 13 hodin. V dopoledních hodinách se uskuteční program pro školy.

Vernisáž výstavy zahájila ředitelka muzea Miloslava Havlíčková. „Není vůbec jednoduché vymyslet nějaké překvapení pro novou výstavu. Je to docela těžké.“ Muzeu se to ale daří pokaždé a opět překvapilo.

Vernisáž otevřela módní přehlídka. Kdo by si ale myslel, že je to nudné procházení po molu, respektive po červeném koberci, velmi by se mýlil. Byla to módní show, která nepostrádala vtip, legraci a trochu divadla. Bylo to zkrátka představení plné krásných modelek, jejíchž rolí se většinou ujaly pracovnice muzea, a rozhodně si zasloužilo velký potlesk. Všichni hosté a účastníci vernisáže se bavili a smáli předvedené produkci. Vernisáž zakončila za doprovodu dobové hudby neplánovaná a spontánní diskotéka.

Retro výstava zavádí do let, kdy pod stromečkem byl pro maminku kostýmek či šaty z diolenu a krimplenu, kosmetika Dermacol či dokonce vysněné Fáčko, krešlakové kozačky a kabelka nebo džíny plísňáky. Tatínek objevil pod stromečkem v té době košili se špičatým límečkem, fialové sáčko či kazetový magnetofon. Osmdesátky to je autodráha, šlapací autíčko moskvič, kočárek pro panenku s průhlednými okýnky a samozřejmě mončičák a Rubikova kostka. Seva stavebnice pro děti a další. Nebo také dárky vyrobené doma. Z chemlonu či umělého lýka. Výstava nabízí pohled do tehdejší nabídky obchodů s hračkami, papírenským zbožím, galanterie, oděvů a textilu či průmyslovým zbožím. Expozice je i malým nahlédnutím do vánočního interiéru rodiny. Je to výstava vzpomínání a je rozhodně povedená. Módní přehlídku uváděla etnografka Naďa Černá, díky níž výstava vlastně vznikla. Většina exponátů je zapůjčena právě z arzenálu rodiny paní Černé.

Marta Dušková