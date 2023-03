/FOTOGALERIE/ Krásku z Leenane, černou komedii Martina McDonagha, uvede Scéna Kralupy v pátek od 20 hodin v Divadelní klubovně. Jedná se o první reprízu této úspěsné hry, jejíž režie se ujaly Michaela Kuptíková a Jiřina Lhotská, která zároveň hraje Mag. V roli dcery Maureen se představí Helena Plicková.

Krásku z Leenane uvede Scéna Kralupy v pátek 10. března. | Foto: Kryštof Kuptík

Představte si Irsko, konec 80. let, venkov, kde lišky dávají dobrou noc, a k dalšímu baráku, takže k sousedům, to jsou minimálně tři kilometry. A v jednom baráku, fakt na samotě, žije Mag se svojí čtyřicetiletou dcerou Maureen… Takže, myslíte si, že jste opravdu zažili ponorku? A co se asi stane, když jedna z nich bude mít možnost začít konečně žít?

Hledištěm se linula vůně otrávené kávy. Do Neratovic dorazila Maryša

Leenane je vesnice o rozloze cca 7,5 kilometru čtverečních, ležící v oblasti Connemara v hrabsví Galway na západním pobřeží Irska. Connemara patří k oblastem, kde většina obyvatel hovoří irsky. Obyvatelé se tradičně živí rybolovem, pastevectvím, pěstováním brambor, výrobou whiskey a těžbou ofikalcitu a rašeliny. Chudoba vedla v minulosti k rozsáhlému vystěhovalectví.

Martin McDonagh

Britský dramatik a filmový režisér irského původu. Z Irska pocházejí oba jeho rodiče, kam se posléze také vrátili a zanechali šestnáctiletého Martina i jeho bratra v londýnské metropoli. Martin záhy opustil školu a dalších deset let strávil na podpoře. Oba sourozenci měli literární sklony, a když si starší ze sourozenců začal psaním vydělávat, Martin se po čase pozorování a vlastních literárních pokusů rozhodl jít stejnou cestou. Inspiraci pro svou tvorbu našel ve dvou zdrojích: v rodné zemi svých rodičů, Irsku, a ve filmu. Paradoxně neměl divadlo příliš rád a spoustu času svého období na podpoře strávil sledováním filmů, především těch s mafiánskou tematikou, plných násilí, ale i nadsázky a ironie. Nejvíce ho ovlivnili režiséři jako Martin Scorsese, David Lynch, Quentin Tarantino nebo Terrence Malick. Kráska z Leenane (1996) je jeho první divadelní komedií, slavila celosvětový úspěch a dodnes je považována za jeho nejlepší text.