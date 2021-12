Ve středu na to upozornila zástupkyně ředitele Městského muzea v Kralupech nad Vltavou Iveta Bendíková. To, že poslední dny roku nemusejí vonět jen čistě vánoční atmosférou a následně být věnovány silvestrovsko-novoročnímu veselí, v Kralupech plyne z toho, že se blíží do finále nevšední výstava připravená ke 120. výročí Seifertova narození.