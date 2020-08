Vernisáž slavnostně zahájil starosta Mělníka Ctirad Mikeš, který přivítal hosty a autory oceněných návrhů. Vítězný návrh vznikl ve spolupráci architekta Pavla Uličného a studentky architektury Anny Cisarikové s myšlenkou dlaně sv. Ludmily. „My jsme vytvořili návrh na sochu svaté Ludmily do Mělníka. Když jsme uvažovali o postavě svaté Ludmily, tak ta postava je spojována s nějakými atributy, které, si myslím, všichni známe, ale ty atributy vystihují závěr jejího života."

"Studovali jsme průběh jejího života a zjistili jsme, že to byla obrovská osobnost, obrovská matka, politička, ohromně emancipovaná žena, která žila naplno a vysílala nejen do rodiny, ale i do společnosti spoustu impulzů, které se časem i měnily v důležité kroky v českých zemích. A tohle všechno jsme se snažili vyjádřit naším výtvarným objektem, který zpodobňuje vlastně dlaň naplněnou vodou a ta voda se chvěje. Chvěje se v určitých impulzech a jsou to impulzy, které možná tenkrát Ludmila vysílala do stojatých českých vod, a myslím, že tento princip platí i dnes. Je pořád zapotřebí lidí, kteří budou do dnešní české společnosti vysílat nějaké rázy, impulzy, nebudou se bát čeřit ty stojaté hladiny“, vysvětluje Anna Cisariková.

„Ta socha vybízí návštěvníka, aby na tom nádherném místě s nádherným výhledem, kdy po levé straně je kostel, po pravé zámek a obojí se to odráží ve vodní hladině a návštěvník se nesmí bát vstoupit na tu vodní hladinu a promluvit do ticha“, doplňuje k návrhu studentka architektury.

Oceněné návrhy vybírala pětičlenná porota tvořená zástupci města, církve a nezávislých umělců, kterou doplnili přizvaní odborníci z řad památkové péče, odboru investic a rozvoje města. Finanční částkou bylo oceněno šest vybraných návrhů.

Porota se na prvním místě návrhu neshodla jednomyslně, a tak bylo uděleno jedno druhé a dvě třetí místa. Druhé místo a zároveň návrh, který by měl být v průběhu příštího roku instalován, zpracoval architekt Pavel Uličný s myšlenkou dlaně sv. Ludmily. Zájem o výtvarnou soutěž byl velký a celkem bylo předloženo 31 návrhů.