Mělnicko - Jak sportovat na mateřské? To byla otázka, na kterou hledala odpověď Jitka Drahovzalová z Mělníka. Rozhodla se pro rychlou chůzi. Její svižné vycházky nazvané Speed Walking zaujaly i další maminky z okolí.

Našly optimální sport, při kterém se příjemně unaví a ještě si popovídají o všem, co je zrovna napadne. Hlavně o dětech. Maminky z Mělníka a blízkých obcí se svými ratolestmi v kočárcích každé pondělí vyrážejí na procházky do okolí. Rozhodly se ale zvolit trochu svižnější tempo – rychlochůzi.



„Rychlá chůze je jedním z nepřirozenějších pohybů, jimž se mohou věnovat maminky s malými dětmi, především ty, které ještě kojí,“ vysvětluje Jitka Drahovzalová z Mělníka, která s nápadem rychlejších špacírů před časem přišla.



Informaci o prvním nebo spíš nultém Speed Walkingu pro maminky vyvěsila na sociální síti. Přišla ale sama. „Bylo to docela vtipné, ale neodradilo mě to. Pak se přidaly holky, takže teď chodíme tak v pěti až sedmi,“ líčí maminka desetiměsíční Julinky, která před narozením své dcerky ráda běhala, proto také k běhu hledala nějakou alternativu.



Na třetím dílu Speed Walkingu se v pondělí sešlo šest maminek s dětmi, které si vyšláply na cestu do Vysoké. „Pokaždé se snažíme, aby naše cesta měla příjemný cíl. Když jsme šly do Zelčína, navštívily jsme tamní zoopark, v Dolních Beřkovicích jsme se zastavily v hospůdce a ve Vysoké byla naším cílem cukrárna v Domě řemesel Arcadis,“ připomněla další z maminek Lucie Rudy, která na vycházky rychlou chůzí přivedla i své dvě kamarádky Katku a Kláru.



Při plánování další vycházky hledají cestu, která bude vyhovovat všem. „Chodíme po silnicích i polních cestách. Musíme se ale vždycky přizpůsobit kočárkům, každý nemá podvozek ideální do terénu,“ pokračuje Jitka Drahovzalová, podle níž každé pondělní odpoledne ujdou zhruba patnáct kilometrů. „Pusa se nám celou cestu nezastaví,“ doplňuje s úsměvem organizátorka zdravého pohybu pro mamky s miminky.



Kdo se může s maminkami v pondělí vydat na další výlet do Zelčína? Samozřejmě jen maminky s dětmi v kočárcích. Pány mezi sebe neberou…

PŘIDEJTE SEČtvrtý díl mělnického Speed Walkingu pro maminky s malými dětmi se koná už v pondělí 19. května. Sejdou se v Rybářích ve 13 hodin a svižnou chůzí vyrazí do Zelčína. Informace o pondělních výšlapech mohou maminky najít na facebooku nebo se mohou ozvat Jitce Drahovzalové na jita.drahovzalova@gmail.com.