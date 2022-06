Vlastně opravdu kdykoli si lze prohlédnout výstavu Jan Jindřich Lucemburský – rodák mělnický a věrný bratr Karla IV. Exteriérová výstava k 700. výročí narození této historické osobnosti je v parku u mělnického kostela kostela sv. Ludmily k vidění od čtvrtka 16. června, kdy na její vernisáž upozornil i historický průvod – a zůstat tam má jejích devět panelů až do 20. listopadu.

Dlouho otálet by naopak neměli ti, kteří se chystají na výstavu Čarovný svět vějířů ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Unikátní výstava představující vějíře jak z pohledu historického, tak i uměleckého, kterou připravily Ludmila Kotorová z Uměleckoprůmyslového oddělení Západočeského muzea v Plzni a restaurátorka muzea v Roztokách Barbora Korbelová, má končit za dva týdny: v neděli 3. července.

Setkání starostů s krajskými radními: Dorazily zhruba tři stovky zástupců obcí

Strašidelnou muzejní noc s pohádkovou stezkou pro děti, Rytíři Mělnickými i dalším program lze zažít v pátek 17. června ve skalním obydlí Lhotka u Mělníka. Od 17. hodiny (kdy se začíná opravdu hned zostra: Pohádkovou školou starého kata) opravdu až do noci. Za pozornost ale stojí i samotné místo: obydlí ve skále, kde v minulosti skutečně trvale žili lidé – stejně jako jinde na Kokořínsku – a dokázali si tam vytvořit i útulný domov.

Slavnost královny Johanky

Rovnýma nohama do středověku se v sobotu 18. června přenese historické centrum Rožmitálu pod Třemšínem, kde se uskuteční tradiční Slavnost královny Johanky. S odkazem na druhou manželku Jiříka z Kunštátu a na Poděbradech připomene atmosféru 15. století, přičemž nebudou chybět královský průvod (do kterého se mohou zapojit i návštěvníci v historických kostýmech), rytířská klání, jarmark, divadlo, hry pro děti, večerní koncerty i další program. Součástí akce je také mimo jiné soutěž siláků Rožmitálský Bivoj.

Podstatně novější historii, ale i současnost bude v sobotu připomínat 13. Dobový letecký den v Mladé Boleslavi, jehož hlavním tématem je 110. výročí prvního vzletu letadla Metoděje Vlacha, známého mladoboleslavského průkopníka letectví. V rámci letecké show se představí historické stroje – nejen repliky, ale i originály – a také moderní letadla Armády ČR. K vidění budou i historické automobily ze Škoda muzea i ze soukromých sbírek. A chybět nebudou ani historické traktory a hasičská technika, stejně jako vystoupení i komparsu v dobových uniformách či stylová hudba.

Lesníci ukážou zájemcům, co chystají pro přírodu i příští generace

Sérii vernisáží nových výstav nabídne v sobotu odpoledne GASK neboli Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Už od 14 hodin se chystá vernisáž s přednáškou o Kutnohorské iluminaci – mimo jiné se lze dozvědět, že kresleným výjevům z hornické minulosti města se „miniatura“ neříká podle velikosti, což by vážně „nesedělo“, ale souvisí to s použitým barvivem – a pak už přijde řada na novodobé tvůrce. Od 15 hodin to bude vernisáž výstavy Otto Plachta MEZIZEM, od 16 hodin vernisáže výstavy Ondřeje Viceny PINK BRÝLE a výstavy Ultima Culpa Kamily B. Richter. Od 17 hodin následuje vernisáž a performance k výstavě Svatopluka Klimeše Fénix. „Vstup zdarma,“ připomněla Dlouhá, že za kulturní zážitky nebude třeba platit.