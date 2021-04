Své skvosty muzeum zatím ukazuje na videu. Kdy to půjde naživo?

/VIDEO/ Výstava pro potěšení aneb Co jste v muzeu ještě neviděli. Tak tým muzea v Kralupech nad Vltavou pojmenoval aktuální nabídku, jejímž prostřednictvím by tamější muzejníci rádi představili skvosty ze svých sbírek. Lze tak nejen zabrousit do historie nebo přírody, ale přes umění či design se dostat třeba až ke sportu a každodennímu životu; včetně stravování, dětských her – nebo třeba placení.

Městské muzeum Kralupy | Foto: Archiv MěÚ Kralupy nad Vltavou

Ano, rádi by. Připravenou výstavou však dosud nejvíce potěšili sami sebe; kromě pracovníků muzea ji totiž nikdo další neviděl. V rámci opatření proti šíření koronaviru je návštěvníkům vstup do muzeí zakázán. „Zatím nikdo nedal pokyn k otevření kultury – tedy ani muzeí – pro veřejnost," posteskla si zástupkyně ředitele muzea Iveta Bendíková. Muzeum tedy alespoň nabízí na svém webu možnost videoprohlídky – a výstavu prodloužila. „Můžete se s ní setkat až do 15. května – a doufáme, že ke konci už konečně osobně," obrací se Bendíková k příznivcům muzea. S tím, že zatím je fajn alespoň příležitost prožít příjemné chvíle s muzejními předměty na vlastní počítačové obrazovce… Video Muzea Kralupy je na: Zdroj: Youtube