Uvidí obrazy s ženskou energií

Poslední letošní výstava v mělnickém okresním archivu bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý 26. listopadu od 17 hodin. Své obrazy naplněné, jak sama říká, barevnou a ženskou energií, zde bude vystavovat známá malířka a terapeutka Františka Janečková, která se v polovině sedmdesátých let odstěhovala do Francie, kde prožila dlouhých 35 let. Nyní již však tvoří na venkově v Jablonném u Kamýku nad Vltavou.

V mělnickém archivu vystaví své obrazy Františka Janečková. | Foto: facebook: Františka Janečková Artist