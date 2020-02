Vernisáž výstavy obrazů, kreseb a grafik mladého, ale již známého malíře Jana Hachrana proběhne v úterý 11. února od 17 hodin v mělnickém Státním okresním archivu. Návštěvníci se mohou těšit na nevšední zážitek.

„Bude to něco úplně jiného a nového, co jsme u nás ještě nevystavovali. Jeho řemeslně dokonale zvládnutá díla – někdy se hovoří o magickém ornamentalismu – jsou vlastně ilustrací kabaly, židovsko – křesťanské mystiky, slovanského kulturního dědictví a evropské esoterické tradice, vytvářející mytologické příběhy, které by měly dnešního, k materialismu vzhlížejícího člověka duchovně obrodit,“ předesílá ředitel mělnického archivu Dalibor Státník. Zdůrazňuje také, že odkazy na dávnověká mysteria, která budou v rámci výstavy k vidění, připomínají ranou tvorbu Františka Kupky a dalších umělců fin de siecle.