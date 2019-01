Dolní Beřkovice, Praha /ROZHOVOR/ - Na zahrady zámku v Dolních Beřkovicích se v sobotu sjedou známí muzikanti, kteří chtějí přispět na dobročinnou věc.

Občanské sdružení La Sophia tam totiž pořádá druhý ročník mezinárodního hudebního festivalu, jehož výtěžek věnuje na rekonstrukci zámku. Tam by už za čtyři roky mohly studovat hudebně nadané děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. Sdružení dělá vše pro to, aby zámek v budoucnu sloužil jako konzervatoř.

Zakladatelkou občanského sdružení La Sophia je herečka a zpěvačka Yvetta Blanarovičová. Právě ona je největším tahounem projektu. A jak sama prozradila, věnuje mu v posledních letech většinu svého času.

Na Mělnicku se zakládá tradice festivalu pod názvem La Sophia. Co název znamená?

La Sophia je odvozeno od Řeckého slova Sophia - správně odkazuje na chytrost a dovednost v řemeslech a umění, jako jsou tesařské práce, sochařství, hudba, zpěv, poezie a dokonce i věštby. Stručně řečeno, má tendenci vybírat si takové dokonalosti v dané oblasti, která vychází ze zkušeností a odborných znalostí.

Jste zakladatelkou občanského sdružení La Sophia. Co vás tehdy vedlo k jeho založení?

Věnovala jsem se dětem z dětských domovů už hodně let předtím. Každoročně jsem produkovala dva velké benefiční koncerty, přičemž výtěžek šel vždy těm dětem, které nutně potřebovaly pomoc. Vedle toho jsem oslovovala řadu firem, abych v rámci koncertů mohla jednotlivým dětem, ale i dětským domovům odevzdat dárky. Jeden z posledních koncertů byl v Sazka Arene dnešní O2 Arena. Tehdy přijelo přes 6 tisíc dětí a najednou jsem si uvědomila, že vše co dělám, je jen zrníčkem v písku. Poté jsem se rozhodla věnovat se vzdělání a podpoře talentovaných dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin. A díky tomu vzniklo občanské sdružení La Sophia a obecně prospěšná společnost European Music College.

Vaším záměrem je mimo jiné také pomáhat dětem, které jsou hudebně nadané. V zámku v Dolních Beřkovicích máte v plánu vytvořit konzervatoř. Jak by měla škola fungovat a kdy se počítá s jeho otevřením?

Je velmi složité v této době plné změn na nejvyšších místech žádat o jakoukoli podporu a přesvědčovat úředníky, aby se přiklonili k myšlence pomoct v realizaci čehokoli. Je hodně žadatelů. Ale my pořád jdeme dál, sice na můj vkus pomalu, ale zatím jsme se nezastavili. Dokázali jsme z prvního ročníku festivalu La Sophia a dobročinné aukce našich výtvarníků odfinancovat stavebněhistorický a geodetický průzkum zámku, první studie a návrhy rekonstrukce. Budeme žádat o pomoc Evropskou unii a já věřím, že během 4 až 5 let by se brány zámku mohly otevřít. Konzervatoř se bude orientovat na hudební obory, kde se vedle klasiky bude vyučovat folklór nebo moderní styly. To samé bude platit o pěveckém oddělení. Bude to špičková příprava jak sólistů, tak orchestrálních muzikantů. Chceme spolupracovat s našimi, ale i zahraničními školami.

Na sobotním festivalu zazní hudba několika žánrů. Co posloucháte vy?

Všechno – klasiku, jazz, funky, R&B, soul, latino….líbí se mi rockové balady nebo zajímavé kombinace hudebních stylů.

Zpíváte ještě?

Bez divadla a koncertů by se mi žilo těžko a asi by ten můj uspěchaný život posmutněl. Koncertuji se super kapelou, je to složení vynikajících muzikantů, kteří mne doprovází v komorní sestavě i na vánočních koncertech. Žánrově se pohybujeme mezi jazzem, latino a popem, i když v průběhu zkoušení repertoáru jsme zjistili, že mnohdy v nějakém stylu začneme a pak nás to navede stejně úplně někam jinam. Ale ke klasice se neustále vracím, i když jen v čase vánočním nebo velikonočním a jen komorně, s klavírním doprovodem nebo smyčcovým kvartetem. Hudba je taková má vnitřní terapie.

Jak dokážete skloubit práci v občanském sdružení se svou hereckou profesí?

Není jednoduché to vše stíhat, ale vybudovala jsem si kolem sebe dobrý tým lidí složený z profesně špičkových odborníků jak v oblasti managmentu, marketingu, ekonomiky a vzdělávání. Samozřejmě musím zvažovat každou nabídku, protože mám na starosti projekty La Sophia a European Music College, schvalování všeho, co je spojené z rekonstrukcí zámku. A tak někdy pracuji i 16 a víc hodin. Ale má to smysl. Je to práce mířená k hudbě a vzdělání dětí a to mne dává sílu.

Mezinárodní hudební festival La Sophia

Občanské sdružení La Sophia, které vede jeho zakladatelka a předsedkyně správní rady Yvetta Blanarovičová, v sobotu 27. června odstartuje druhý ročník Hudebního festivalu La Sophia v Dolních Beřkovicích. Brána do zahrady zámku se pro návštěvníky otevře v sobotu od desti hodin dopoledne. Návštěvníky festivalu provede hudební slavností Libor Bouček a jako vystupující se představí dětští finalisté soutěže Talent La Sophia po boku hvězd české hudební scény., jakými sjou například Janek Ledecý, All X, Tereza Kerndlovou, David Koller či Petra Muka. Představí se i Oskar Rosza, Marco Pillo či vynikající kubánská kapela Santy. Výtěžek z akce bude věnován na podporu projektu rekontrukce zámku Dolní Beřkovice a následné vybudování konzervatoře pro nadané děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin.