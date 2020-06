Výstava prezentuje práce absolventů výtvarného kurzu akreditovaného MŠMT, který vede profesorka Irena Wenkeová. Výtvarnice Irena Wenkeová je již 12 let vedoucí výtvarného oboru při Základní umělecké škole v Mělníku a věnuje se nejen studentům, ale i dospělým.

„Téma dnešní výstavy jsem zvolila Člověk a mistr. Člověk proto, že jsou tu v zásadě jenom zobrazení lidé a mistr proto, že malby jsou inspirovány obrazy mistrů. A taky proto, že studentky malovaly mistrovsky. Takže vlastně dvojí mistr, mistr známý světový a studentky, kterým říkám mistryně. Nemám ekvivalent ke slovu mistr, i když jsem jej hledala, takže jsem zvolila jako je sportovkyně, tak mistryně“, vysvětluje Irena Wenkeová. Na vernisáži bylo předáno všem vystavovaným autorkám obrazů osvědčení o absolvování dalšího ročníku.

Kde se skrývá Mona Lisa?

Na výstavě jsou prezentovány převážně parafráze, není to tedy kopie, ale práce jsou inspirovány známými světovými malíři. „Ale je tam znát i určité odpoutání od předlohy, například Sixtinská madona není rozhodně podle Rafaela Santi. Je to vyšší forma té parafráze. Jsou tady vystaveny také dva originály Avatarka a Japonská krása. A pak je zde obraz Čtverečky, obraz rozložený do čtverečků, jako se třeba v televizi překrývá tvář vraha. Tam ovšem není vrah, ale určitě tam návštěvníci najdou snadno Mona Lisu“, doplňuje k výstavě Irena Wenkeová.

Zajímavou výstavu je možné shlédnout ve vstupních prostorách a v hudebním sále Masarykova kulturního domu do 31. srpna vždy v pondělí až pátek v době od 13 do 18 hodin anebo hodinu před konáním akce.