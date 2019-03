Co je u vás nového, Vladimíre?

Celý svět podlehl fenoménu filmu Bohemian Rhapsody, proto jsem zareagoval i já a nejen pro milovníky legendárních Queen právě v těchto dnech zkouším set písní z koncertu LIVE AID. Celý repertoár připravuji s talentovanou českou kapelou The Drops a objevíme se tak letos na některých z českých rockových podií. Do tohoto rozjetého vlaku jsme vstoupili tak vehementně, že jsme dostali pozvání i do švýcarského Montreux, kde se pravidelně v den narození Freddie Mercuryho koná vzpomínkový festival, zde vystoupíme v asi 40 minutovém setu.

Tento program tedy asi v Divadle kouzel ještě neuvidíme?

Bohužel, jelikož teprve pilně zkoušíme, tak začneme jezdit, až se oteplí, začneme tedy až koncerty pod širým nebem. S kapelou jsme ale nahráli hudební základy a na koncertu v Líbeznicích zazní alespoň šestiminutová medley neboli sestřih největších hitů.

Co dalšího jste si připravil?

Mojí show se říká One Man Show a proto určitě nebude vedle hudby chybět humor. Mým cílem je hodinu a půl zpívat a bavit. V repertoáru se vedle Queenů nově objevil třeba Ed Sheeran, takže myslím i na písně pro mladší generaci. Jsem přístupný improvizaci, proto i plním přání diváka. Zakřičí-li Elvise, zařadím Elvise, zakřičí-li Káju, bude Gott. Improvizaci miluju a čím víc lidí do programu zapojím, tím lépe.

Co plány do budoucna?

Protože je stále co slavit, tak se již dnes pomalu připravuji na dvacáté výročí odvysílání pořadu Abeceda hvězd. Toto výročí mě bude provázet celým rokem 2020 a pojedu k němu celoroční tour, kterou jsem nazval od Aše po Žilinu tour. Plánů a práce je tedy až až.

My přejeme, ať se vám vše zadaří, ať se programy divákům líbí a těšíme se 19. 3. 2019 v Divadle kouzel Pavla Kožíška. Poslední vstupenky jsou k dispozici na www.divadlokouzel.cz.