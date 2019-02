Stačí si jen vybírat mezi Lubošem Andrštem s původním Energitem, Karlem Kahovcem nebo například Ledd Zeppelinem revivalem Brno s bubeníkem Pavlem Koudelkou. Celkem deset skupin bude bavit posluchače i v pozdní noční době, kdy ostatní rockové sály již zejí prázdnotou. Pro fajnšmekry je také současně připravena projekce hudebních filmů v digitálním kině.

Návštěvníci ze širokého okolí se navíc domů dostanou i v pozdních večerních hodinách, protože vlaky budou jezdit během celé noci. „Je to krásné, když se sejdou rockoví fanoušci všech generací,“ říká Ivan Fried, ředitel Společenského domu Neratovice a hlavní organizátor.

Co vás přivedlo na nápad uspořádat rockový ples, který připravujete na pátek 1. března ve všech prostorech Společenského domu?

Patřím ke generaci, kterou poznamenal Woodstock 1969 se svým poselstvím naděje a svobody. To, co lidi obvykle rozděluje, zde najednou neplatilo. Pro nás to byl navíc nesplnitelný sen.

Takže nostalgie?

Asi ano. Myslím, že je málo příležitostí na setkání lidí všech profesí i generací na nějaké společné akci. Rock v tomto právě tvoří výjimku. Uvědomil jsem si, že můžeme udělat něco mimořádného, pokusit se založit tradici, jakou je bezesporu náš Filmový ples.

Co nabízíte návštěvníkům, aby váš záměr vyšel?

Jedná se o pořádný mejdan v kulisách dvou velkých sálů a městského kina. Stačí si jen vybírat svůj program. Na hlavním sále se postupně představí například Luboš Andršt s legendárním Energitem, Karel Kahovec a George & Beathovens a take Ledd Zeppelin revival Brno s bubeníkem Pavlem Koudelkou (Dunaj a Mňága). Druhý velký sál je věnován produkcí mladých a nezávislých kapel z rockové mělnické scény. Celkem devět skupin bude bavit posluchače i v pozdní noční době, kdy ostatní rockové sály již zejí prázdnotou. Pro fajnšmekry je také připravena projekce kultovních filmů Vlasy a Bohemian Rhapsody v digitálním kině. Připravena je i výstava LP desek ve foyeru SD a velkoplošné obrazy Romana Hudziace vytvoří scénu hlavního sálu. Večerem bude provázet Pepa Lábus z Radia Beat a na alternativní scéně Daniel Štorek (Chaprál Crazy Plesk).

Kde je možné si zakoupit vstupenky na tuto akci?

Lístky k sezení se stolovou úpravou zakoupíte v recepci Společenského domu Neratovice a v pokladně městského kina. Lístky k stání se dostanou do prodeje až v den plesu.