Letošní vánoční výstava mělnického muzea se opět ponese v retro stylu. Výstava s názvem Vánoce 70. a 80. let volně navazuje na dvě předchozí – Mělnické Vánoce v době první republiky a Vánoce 50. a 60. let.

Návštěvníci se seznámí například s pohledem do tehdejší nabídky obchodů s hračkami či papírenským zbožím. Uvidí však také dobovou galanterii, oděv a textil a v neposlední řadě průmyslové zboží. „Chceme nechat návštěvníky nahlédnout i do vánočního interiéru mladé rodiny. Samozřejmě nebudou chybět ani interaktivní zóny, a to nejen pro děti,“ říká Kristýna Frelichová z Regionálního muzea Mělník a zároveň zve veřejnost na slavnostní vernisáž, která se koná ve čtvrtek 21. listopadu od 17 hodin ve velkém sále muzea. Následně bude výstava otevřena až do 5. ledna.