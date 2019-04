Pod režijním dohledem Jaroslava Brabce vzniká v národopisném muzeu v Cífkově statku desetidílné dílo produkované výhradně Českou televizí (ČT) s názvem Zločiny Velké Prahy.

Jak už název napovídá, bude se jednat o příběhy s kriminální zápletkou. Hlavní postavou seriálu je prvorepublikový inspektor Budík.

„Natáčíme zde seriál zasazený do dvacátých let minulého století. Hlavní postavy ztvárňují herci Jaroslav Plesl, Denis Šafařík a Jiří Langmajer. Seriál bude natáčen do října letošního roku, přičemž vysílání v televizi je plánováno už v příštím roce,“ prozradil zástupce vedoucího produkce ČT, Jakub Svoboda.

V Národopisném muzeu ve Třebízi se štáb zdrží pouze čtyři dny z celkových 135 natáčecích dnů. „V Praze už dobově odpovídající míst není tolik, takže musíme hledat v okolí. Točilo se proto ve Sloupu v Čechách a v Mošnici na Kokořínsku. V nejbližší době se přesuneme do Petrovic u Rakovníka a rovněž do vězení v Mladé Boleslavi,“ dodal Jakub Svoboda.

Autory scénáře jsou Petr Zikmund, Jan Drbohlav, Zdeněk Zapletal a Ivan Hubač. Kromě výše zmíněných hlavních hrdinů seriálu se na obrazovce objeví Robert Jašków, Ingrid Timková, Eva Josefíková, Sabina Rojková, Rozálie Klimešová, Ondřej Malý, Pavel Neškudla, Mira Štěpánová, Martina Babišová. Celkově se v seriálu rolí objeví více než dvě stovky.

Za kameru se postavil Pavel Berkovič, architektem díla je Václav Vohlídal a kostýmní výtvarnicí Simona Rybáková. Producentem seriálu Jan Lekeš.

Dne 1. ledna 1922 došlo ke sloučení centrální Prahy s třiceti osmi městy a obcemi, které ji obklopovaly. Vznikla tak Velká Praha a pražská státní policie začala pracovat tam, kde dosud působilo jen četnictvo. Byl to prostor méně bohatý a vznešený, ale o to pestřejší a živější. Velká Praha byla tvořena nejen klasickou městskou zástavbou, ale i vesnicemi, lesy, zemědělskými statky, továrnami, bohatými vilami i chudinskými slumy. Hlavní postavou je inspektor Budík, muž velmi lidský, zmítaný nectnostmi i slabostmi, nicméně také mimořádně bystrý, všímavý a především schopný velké psychologické exhibice, kterou se vyznačují slavní detektivové. Zmítá se ale územím Velké Prahy - ani městem, ani venkovem - odsunutý z centra města bank, restaurací, divadel, která tak miluje. Stále elegantní se brodí v blátě a hnoji předměstí a soustřeďuje svůj mozek na nečekané zkratky a obraty.