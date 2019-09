Autor fotografií, amatérský fotograf Josef Luxemburg, žije v Čechách a narodil se na Mělníku. Lucembursko navštívil již několikrát a impulz k poznání této země bylo právě jeho jméno, jak sám říká: „Moje jméno není pseudonym. Už ve škole, když jsme se učili o Lucembursku, jsem se rozhodl, že se tam musím podívat. Fotím už od dětství. Dříve jsem hodně fotil momentky a lidi a dnes fotím architekturu a přírodu. V Mělníku je to už moje třetí výstava.“

Lucemburský velvyslanec se s fotografem zná již dva roky a na vernisáži poděkoval za reprezentaci svojí země. Dalším zajímavým hostem, který vernisáž navštívil, byl lucemburský malíř Ota Nalezinek, který žije v Lucembursku už 50 let, ale do Čech se neustále vrací: „V současné době už moc nemaluji, špatně vidím, ale maloval jsem hlavně krajinu. Ale abych mohl uspět v Lucembursku a dostal se do povědomí, tak jsem začínal karikaturami muzikantů. Lucemburk zve spoustu světových muzikantů a já jsem měl příležitost se k nim dostat. Karikatury byly zveřejňovány v novinách a tím jsem se stal známým.“

Součástí vernisáže bylo promítání dokumentu České kořeny v Lucembursku a Belgii. Jedná se o vyprávění Čechů, kteří emigrovali před rokem 1989 do Lucemburska nebo Belgie, o životě v emigraci, o dětech, o jejich vztahu k České republice. V pořadí již pátý dokument cyklu České kořeny představil několik pozoruhodných osobností, Čechů žijících v emigraci. Ve filmu vystupuje právě i malíř Ota Nalezinek.

Výstavu zajímavých fotografií Lucemburska je možné zhlédnout v hale a v hudebním sále Masarykova kulturního domu v Mělníku do úterý 22. října.