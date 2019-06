Hlavní popová scéna přivítá v pátek například kapely Kryštof, Wohnout, Vypsaná Fixa nebo Znouzectnost. Na rockovém pódiu se tentýž večer či odpoledne představí Brutus, Horkýže Slíže, Rybičky 48 či Dymytry. Na hiphopové a taneční scéně se pak objeví například Rytmus, Strapo nebo Dom Quark.

V sobotu už před půl čtvrtou odpoledne by měl s tradičními hity dorazit Jaroslav Uhlíř a hned po něm by měla zazpívat Hana Zagorová. Dále se na hlavní scéně předvedou Skyline, Mandrage a Divokej Bill. Na rockovém pódiu zaujmou Sto zvířat, Krucipusk, Visací záměk, Xindl X nebo Mňága a Žďorp. Zatímco na dvou hlavních scénách by měl program skončit v neděli ve 2 hodiny ráno, taneční scéna chystá posledního účinkujícího až na čtvrtou ranní.