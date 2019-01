Všetaty – Už přes sto dvacet let, od svého založení, pořádá sbor všetatských dobrovolných hasičů každoročně ples.

Právě v sobotu se na Hasičský ples do sokolovny ve Všetatech vydalo asi dvě stě padesát lidí, z nichž byla velká část nejen hasičů, ale zatančit si přijeli i jejich příznivci z okolních vesnic.

Letošní ples byl výjimečný jak pěkně připraveným vystoupením mažoretek, tak i návštěvou jednatele všetatské firmy Thimm Packaging Martina Hejla, který hasičům přinesl šek na šedesát tisíc korun.



„Naši společnost často oslovují žadatelé o peníze, před několika lety jsme se ale rozhodli, že se zaměříme pouze na podporu organizací v obci,“ řekl Hejl a dodal, že pravidelně podporují základní i mateřskou školu, přispívají na různé sportovní a kulturní akce a sponzorují právě všetatské hasiče.



Dar na plese převzal velitel zásahové jednotky Luboš Klobása, podle něhož peníze využijí na opravu hasičské techniky. „S firmou spolupracujeme už osmnáct let a za ta léta jsme od ní získali přes jeden milion korun, díky čemuž máme možnost naše vybavení průběžně obnovovat a doplňovat,“ konstatoval velitel hasičů a dodal, že všetatská jednotka je tak jedna z nejvybavenějších na Mělnicku.



Hasiči si také jednou ročně v areálu všetatského závodu v rámci cvičení ověřují své dovednosti.



Na Hasičský ples ve Všetatech v minulosti chodívala většina obyvatel, nyní převažují spíše přespolní návštěvníci. „Ve starých záznamech jsme se dočetli, že v sokolovně bývalo i pět set lidí, střídali se doslova o židle,“ řekl s úsměvem Klobása.



Peníze utržené na plese, na němž letos všechny bavila hudební skupina Pohoda, putují z většiny na podporu hasičské mládeže. A té nemají ve Všetatech zrovna málo. „Chodí k nám zhruba dvacet dětí od první do deváté třídy. Ročně startují na asi deseti soutěžích v požárním sportu,“ připomněl velitel hasičů.



Všetatští dobrovolníci ovšem kromě pořádání tradičního plesu provozují vlastní muzeum. A letos už zahájili další sezónu. „V únoru nás navštívily děti z čečelické základní školy,“ poznamenal hasič.



Vloni Hasičské muzeum Florián prodělalo zásadní rekonstrukci. Vedle místnosti s koňskými a motorovými stříkačkami přibyla také expozice moderní hasičiny. „K vidění je tam například protichemický oblek nebo instalace hasiče, který zachraňuje člověka zříceného do studny,“ popsal novinku Klobása.



Součástí prohlídky muzea, které je možné navštívit po telefonické dohodě, je také nově projekce preventivních filmů pro děti s hasičskou tématikou. „Na závěr děti odvedeme do naší zbrojnice, kde mají možnost prohlédnout si moderní hasičskou techniku, kterou používáme při výjezdech,“ doplnil všetatský hasič.