Velký sál Regionálního muzea v Mělníku patřil ve čtvrtek 5. září houbám. Výstava hub má již tradici a v muzeu patří mezi nejkratší výstavy vůbec. K vidění jsou skutečné houby nasbírané v lese. Expozici hub již tradičně rozšiřují pracovníci muzea svojí výpravou do lesa, kde se snaží objevit co nejvíce druhů, aby výstavní nabídka byla co nejpestřejší.

Výstava hub šířila osvětu. | Foto: Regionální muzeum Mělník

Jitka Králová, muzejní pedagožka potvrzuje: „Opravdu před každou výstavou sbíráme houby. Již deset let zpátky to funguje tak, že ve středu před výstavou se my, muzejníci, vypravíme hned brzy ráno na houby. A letos vše, co je k vidění, je společná práce mykologa Jaroslava Malého a muzea. My sami jsme nasbírali 42 druhů hub. Je to samozřejmě rok od roku těžší, protože na Mělnicku vzhledem k výraznému suchu roste opravdu málo hub. My máme ale výhodu, že na výstavu sbíráme všechno a čím jedovatější barva, tím lepší. Potom večer spolu s mykologem houby určujeme, aby byl výstava na druhý den připravena.“