Autorkou zajímavých obrazů je kralupská rodačka Anna Moudrá, která žije v Kralupech nad Vltavou celý svůj život. Celých 30 let pracovala v podniku Vitana, zpočátku jako účetní a pak personalistka. Malování je její koníček, kterým vyplňuje volný čas. „Do panelákového bytu se už se svými obrazy nevejdu, ale maluji v kuchyni u stolu a pořád mě to baví,“ podotýká malířka.

Téma výstavy je především krajina a vodopády. Krajina česká, ale i cizokrajná z Nového Zélandu, z Číny, z Finska či Ameriky. „Já jsem naprostý amatér, první výkres jsem vytvořila asi v deseti letech podle fotografie Prahy, a tak od dvaceti pěti let maluji pořád. Jsem schopná si namalovat rychle skicu, když vidím nějakou krajinu, co mě zaujme třeba v televizi, trochu zachytím myšlenku, a pak si namaluju obraz,“ vysvětluje malířka Anna Moudrá.

Autorka obrazů maluje temperami na sololitovou desku a do její tvorby spadá i perokresba. V průběhu svého života malovala i portréty, ale začínala pastelem. Nejvíc maluje teď v důchodu, je jí 70 let, na které rozhodně nevypadá, a v Kulturním domě Vltava je to její první výstava.

Prodejní výstava obrazů stojí za zhlédnutí a je možné navštívit do 30. června v pracovní době Kulturního domu Vltava v Kralupech nad Vltavou či během jiných akcí kulturního domu.