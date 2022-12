Jaké bylo jejich soukromí, odhaluje až do konce ledna výstava v libčickém Uhelném dole. „Koncept výstavy se opírá i o jejich stopy a svědectví. Soukromý rodinný život sester Válových tak ožívá na dosud nepublikovaných fotografiích z archivu Martina, Davida a Marcela Steckerových, kteří byli v domě sester Válových častými hosty, či v korespondenci s filmařkou Ester Krumbachovou. Nechybí ani vlastnoručně psané životopisy sester z 80. let a dopisy, jež si vyměňovaly s tehdejšími komunistickými úřady,“ uvedla kurátorka projektu Dagmar Šubrtová.

Výstava má za cíl upoutat pozornost k faktu, že dům v kladenské Bendlově ulici nedostává patřičné pozornosti kulturní obce. „Silná kulturní stopa sester Válových se svým výrazným dobovým i zeměpisným přesahem si zaslouží více než dočasnou výstavu a pamětní desku,“ dodala kurátorka.

Výstavu lze v Uhelném dole navštívit až do 30. ledna roku 2023. Galerie je přístupná pouze po předchozí rezervaci od středy do neděle od 14 do 18 hodin.