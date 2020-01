Vystavené soubory prezentují práci modelérů, malířů a dekoratérů středoevropské keramiky v průběhu více než tři staletí. Kristýna Frelichová z oddělení propagace muzea k výstavě dodává: „Tahle výstava vznikla na základě dlouhodobé spolupráce s Miroslavem Smahou, historikem umění, sběratelem a pedagogem na umělecké průmyslové škole v Praze. A studenti to měli i jako takovou praxi, protože se podíleli na instalaci výstavy.

Na základě této spolupráce do muzea zapůjčil Miroslav Smaha, který je kurátorem výstavy, i tuto rodinnou sbírku a je to sbírka jeho dědečka Miroslava Jaroše.“ Sbírka byla v rodině dlouho udržovaná, a byla také rozšířena. V 70. letech 20. století hrozilo rodině vystěhování a byli nuceni část sbírky prodat. Výstava obsahuje i obraz portrétu Miroslava Jaroše, který je zapůjčen z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kam byl věnován právě v pohnuté době 70. let. Dlouho se však nevědělo, kde ten obraz je, posléze jej Miroslav Smaha dohledal a byl zapůjčen právě na expozici v muzeu. Obraz namaloval malíř Zdeněk Burian.

Výstava obsahuje i unikáty, dnes již málo známé a zapomenuté siderolithy a terralithy - severočeská kamenina z 19. století. Tyto výrobky se vyráběly jen v Čechách - na Děčínsku a Teplicku a nikde jinde ve světě neexistují. Siderolithy se nepoužívaly jako běžná užitná keramika, ale spíše to bylo luxusní zboží pro měšťany a bohaté. Z kameniny se vyráběly dózy na doutníky, na bonbóny, cukřenky apod.

Nejstarším kusem expozice je habánský talíř ve tvaru kardinálského klobouku z roku 1693. Pozoruhodná je i pozdní habánská keramika ze Slovenska a za pozornost jistě stojí i řada malovaných džbánů či jídelní soupravy a talíře. „Výstava byla plánována dlouho dopředu právě na rok 2020, protože letos uplynulo padesát let od úmrtí Miroslava Jaroše a rodina se rozhodla výstavu k tomuto výročí uspořádat,“doplňuje Kristýna Frelichová. Výstavu je možné shlédnout ve velkém sále Regionálního muzea Mělník do 9. února.