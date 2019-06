Patří k nim upozornění na sobotní open air festival Okoř se šťávou, nabízející 14 hodin hudby na dvou pódiích. „Pod majestátní siluetou zříceniny hradu Okoř se rozezní písně předních českých kapel, jako jsou například Škwor, Rybičky 48, Lake Malawi, Mirai nebo UDG; zazpívá také Michal Hrůza,“ připomněla Kateřina Kubíčková z krajské turistické centrály. S upozorněním, že vychutnávat si atmosféru do pozdních nočních hodin umožní i stanové městečko.

Hudbu však v sobotu nenabízí pouze hrad Okoř na Praze-východ, ale také zámek Tloskov u Neveklova na Benešovsku. Koná se tam Tloskov Fest, představující oslavy 60 let sociálních služeb poskytovaných lidem s mentálním a kombinovaným postižením (přičemž veškerý výtěžek ze vstupného připadne Centru sociálních služeb Tloskov). V té souvislosti je dobré vědět, že do areálu platí zákaz vstupu psů – někteří klienti se jich bojí. „Za zvuků sametového hlasu Anety Langerové a při poslouchání hravých textů písniček skupiny Tata Bojs a Horkýže Slíže si návštěvníci užijí nezapomenutelné odpoledne,“ připomněla Kubíčková – ovšem zdůraznila, že vystupujících bude mnohem víc: dohromady 12 interpretů a skupin. Budou mezi nimi například Ivan Hlas a Norbi Kovács, Pipes and Pints, Keks nebo Kašpárek v rohlíku. A kdo festival zahajuje? Kabrňáci! Kapela složená z klientů centra, jež funguje už 46 let.

Jiného ražení, nabízejícího příležitost k originálním oslavám Mezinárodního dne dětí, je pozvánka do Poděbrad. Tam se na kolonádě v sobotu koná School Food Fest, nabízející spojení kulturního vyžití a dobrého jídla připravovaného začínajícími kuchaři. „Aby se na akci skvěle bavila celá rodina, připravili organizátoři pro malé návštěvníky bohatý dětský program plný soutěží a her. Velkolepým zakončením bude závěrečné taneční vystoupení nazvané Kolonáda tančí dětem k svátku,“ upozornila Kubíčková, že jako příležitost oslavit den dětí je tato akce od počátku připravována.

Na další hudební zážitky zve krajská turistická centrála i v dalších týdnech. Připomíná v té souvislosti především festivaly a přehlídky Jazz Černošice (5. – 9. června), Kmochův Kolín (7. – 9. června), folklorní Mělnický Vrkoč (rovněž 7. – 9. června), Votvírák u Milovic (14. – 16. června) či Operní týden Kutná Hora (15. – 23. června).

www.melnickyvrkoc.cz

https://www.votvirak.cz

http://www.opernityden.cz