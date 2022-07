První nápad postavit si vlastní bydlení přišel, když mu bylo zhruba třináct let. „Tehdy to byl nereálný sen. Když mi ale bylo šestnáct, přišla myšlenka vybudovat malou dřevostavbu na kolech, která nemusí mít téměř žádná stavební povolení a je cenově poměrně dostupná,“ popisuje zručný mladík. A tak se v létě 2019 se pustil do díla.

Učil se za pochodu

Původně počítal s tím, že domek bude hotový za dva měsíce. Nakonec na stavbě pracoval zmíněné téměř tři roky. „Neměl jsem tenkrát představu, jak dlouho bude ve skutečnosti daná práce trvat. Učil jsem se hlavně za pochodu a také jsem musel párkrát něco pokazit, abych se to naučil. Stavět jsem začal vlastně skoro bez zkušeností“ říká Radek Pospíšil.

Tiny house: Šance na levnější bydlení. Je až neuvěřitelné, co se dovnitř vejde

Nejtěžší na celém projektu podle něj bylo tak dlouho vytrvat a chodit každý den po škole stavět. Netají se tím, že nastaly i chvíle, kdy to chtěl vzdát. „Čím déle stavba trvala, tím byly častější a častější. Největší motivací pro mě ale byl pocit, že to prostě chci dokázat. A také, že konečně budu mít svůj vysněný domeček,“ usmívá se a dodává, že ho bavilo sledovat, jak pomalu roste něco, co si od dětství přál.

„Můj den obvykle vypadal tak, že jsem ráno šel do školy, okolo třetí hodiny dopoledne se z ní vrátil a šel až do večera stavět. Večer jsem se pak ještě učil do školy a také sdílel obsah na sociální sítě, hlavně na Instagram,“ přibližuje Radek Pospíšil, jak vypadá běžný den studenta, který si vlastníma rukama buduje dům.

Inspiruje ostatní

Právě na sociálních sítích je mladík velmi aktivní. Na Instagramu jeho cestu za vlastním bydlením sleduje přes sedmnáct tisíc lidí. Radek Pospíšil se s nimi na svém účtu dělí o videa i fotografie jak exteriéru, tak interiéru. „Chci ukázat, že naše generace umí pracovat i rukama. Připadá mi, že si to lidé moc nemyslí,“ uvádí s tím, že mu poměrně často chodí zprávy od lidí, kteří se po jeho vzoru také pustili do stavby podobných domků.

Jaké domy jsou nejlepší? Trendům dominují domečky z karet i sendviče

On sám prý čerpal inspiraci také ze sociálních sítí, praktické rady pak od odborníků. „Hlavně od táty. Ten se budováním dřevostaveb živí,“ doplňuje mladík, kterého po celou dobu rodiče velmi podporovali. Chtěli mu do startu samostatného života peněžně pomoct. Protože jsou však byty drahé, dohodli se, že mu zaplatí materiál na dům, který si Radek sám vybuduje.

Právě díky rodinnému prostředí si Radek Pospíšil od dětství stavařinu zamiloval. Dle jeho slov ho na tomto oboru nejvíce baví, že za člověkem jde vidět práce, kterou udělal. A co by poradil lidem, kteří by si přáli vydat v jeho stopách? „Hlavně ať si dobře promyslí, jak chtějí mít uspořádaný interiér. Je to zásadní kvůli tomu, jak rozvést elektřinu, odpad a vodu. A samozřejmě je důležitá trpělivost a vytrvalost,“ podotýká závěrem.