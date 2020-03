Aida Líhová Legnerová, pedagožka tělem i duší

Pokud jsou slova, která by se mohla pokusit Aidu ve zkratce charakterizovat, byla by to "kreativita" a "mnoho zájmů". "Maluji a kreslím od té doby, co jsem udržela tužku v ruce," vypráví. "Češtinu jsem na pražské Pedagogické fakultě studovala, protože se s výtvarnou výchovou ten rok zrovna otevírala, hlavní pro mě ale byla výtvarka. Měla jsem to tak, že pokud by ji otevřeli v kombinaci s "čímkoli", půjdu do toho také. Ve škole mě toho bavilo víc."