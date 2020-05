Drahomíra Pavlíková: Ochrana seniorů je pro nás to nejdůležitější  

„Najednou šlo kvůli Covidu 19 vše stranou. Nejprve zákaz návštěv, následně uzavření objektu a pokračovalo to zákazem přijímání balíčků. Změny nastaly i v organizaci práce jednotlivých služeb. Terénní pečovatelská služba jako nejrizikovější přenašeč nákazy, byla vysídlena mimo objekty Domovů do prostor školní jídelny jedné ze zavřených škol. Zaměstnanci, pokud to bylo možné, byli rozděleni do dvou týmů, aby se nepotkávali a tím v případě nákazy zůstali zdraví. Měření teploty, dezinfekce a ochranné pomůcky jsou samozřejmostí. Bez pečovatelského a zdravotního personálu bychom péči nezajistili ani při pobytu, ani v terénu. Někteří zaměstnanci se báli, jiní nebyli schopni zajistit péči o své děti, a proto zůstali na ošetřovném. Musím říci, že máme štěstí v tom, že zřizovatel na začátku pomohl se zajištěním ochranných pomůcek a následně je začal distribuovat i Krajský úřad prostřednictvím výdejních míst. Tady si stěžovat opravdu nemohu. Největší problém jsem viděla především v nedostatku pracovníků přímé péče a zdravotního personálu. Zároveň s každým novým zaměstnancem roste potencionální nebezpečí nákazy. Snažit se vše udělat tak, aby se nákaza do zařízení vůbec nedostala, to by se pak všechno změnilo. Nastoupila by opatření krizového plánu, na to všechno jsme se museli připravit. I když se každým dnem modlím, aby tato situace nenastala,“ vypráví Drahomíra Pavlíková.