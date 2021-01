Extraligu trénuje "za barákem". Odolku chce Martin Kop vrátit do bojů o medaile  

Po vojně přestoupil do Odolena Vody. Do městečka na hranici Mělnicka a Prahy-východ se později také přestěhoval. „Když jsem jako hráč skončil v Odolce a šel hrát do zahraničí, naskytla se možnost koupit pozemek a zabydlet se. Měl jsem tam již plno kamarádů,“ vzpomíná Martin Kop, jak se dnes šestitisícové město stalo trvalým domovem. Do Aera, které v dobách největší slávy posbíralo sedm titulů, se loni v létě vrátil. Příslovečné kolečko, na které vyrazil do světa coby hráč, uzavřel jako trenér. A celkem ostřílený - desetiletou praxí v Rakousku a čtyřmi sezonami u konkurenční Příbrami. „Po Belgii, Francii a Polsku jsem hráčskou kariéru končil v Rakousku, ve Vídni. Dnes třiadvacetiletý syn tam začal chodit do česko-rakouské školy, oba jazyky se vyučovaly na stejné úrovni, což bylo super. Nechtěli jsme se už stěhovat. Začal jsem tam s trénováním mládeže,“ popisuje Martin Kop přechod na lavičku.

Zdroj: archiv Deníku