Hana Lumpeová se těší, až se městská knihovna přestěhuje do nových prostor

Pocházím z vesnice kousek odtud, ale většinu života jsem prožila na Mělníku. Považuji ho za svůj domov, mám to tu ráda. Celý můj profesní život se odvíjel na této naší knihovně, od mých "učednických" počátků až k postu ředitelky. Naše knihovna sice změnila v průběhu desítek let několikrát oficiální název, ale pro mě se nic neměnilo: docházela jsem do práce stále do této krásné vily Karola, která tu stojí již od roku 1876.