Jakub Němec je trenérem nejen ve futsale. Rád posouvá lidi dál  

Jak sám říká, má to štěstí, že dělá to, co ho baví. „Potkávám spoustu zajímavých lidí a poznávám spoustu zajímavých životních příběhů. Nejlepší je vidět, jak se lidé v naší spolupráci posouvají a jaké osobnosti se z nich postupně stávají. Že každému dokážu pomoct a poradit, aby si mohl splnit to, co by si normálně v životě nesplnil,“ vyjmenovává, čím ho práce nejvíce naplňuje. „Bohužel těch, kteří by v těchto oblastech lidem v Čechách opravdu dobře poradili a pomohli, je strašně málo. Proto téměř nikdo neví, že tady taková služba vůbec existuje,“ dodává.

Zdroj: Dana Šubová