Jan Šátral: Rád bych si ještě zahrál grandslam  

Do osmi let trénoval pod vedením svého otce na soutoku. Později přešel na Štvanici do I. ČLTK Praha, jednoho ze špičkových českých klubů. Individuálním plánem uzpůsobil tenisu také studium na Střední soukromé podnikatelské škole v Mělníku. Ještě než úspěšně složil maturitní zkoušku, dal o sobě výrazněji vědět na kurtu. To při svém třetím startu ovládl bez ztráty setu prestižní Pardubickou juniorku. Další úspěchy na sebe nenechaly čekat. V roce 2011 poprvé zabodoval i na okruhu ATP a vyhrál první turnaj série Futures.

Takto Jan Šátral ještě coby náctiletý slavil své první velké vítězství - v roce 2008 ovládl nejstarší tenisový turnaj mládeže v Evropě - 81. Pardubickou juniorku.Zdroj: Luboš Jeníček