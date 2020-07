Jana Žižková Grossová: Na dechovce mě baví hlavně technika zpěvu  

Mimo muziky se Jana Žižková Grossová dostala na gymnáziu i k divadlu. „Stalo se tak na popud jednoho profesora, který mě do divadla dovedl a řekl mi, ať to zkusím,‟ vypráví. Dodnes je členkou divadelního souboru Nové divadlo Mělník, kde ztvárnila například roli Bubble ve hře Dva na kanapi. „Ta postava mě nadchla, Jde o osobnost, se kterou bych se v životě nechtěla stýkat. Vychutnala jsem si ji znamenitě,‟ říká a dodává, že jinak si nejvíce užívá hraní čertic a čarodějnic v pohádkách. V podstatě v každé hře se navíc uplatňuje také jako zpěvačka. „Divadlo a hudba jsou tak svázané dohromady, že se snad ani nedají oddělit,‟ vysvětluje s tím, že nyní komponuje se svým přítelem pro mělnický soubor hudbu do připravované pohádky O kocouru Modroočkovi.

Zdroj: archiv Jany Žižkové Grossové

Jiří Štraub