Jarmila Erbanová: Manžel mi žertem přezdíval "sběratel maturit"

Maminka: ‚Krajský výbor? Vem to, to bude prča, tady na Mělníku!‘ Po krátké době jsem odešla, dělaly se tam ohromné nesmysly, nedalo se to vydržet. Pak jsem získala místo jinde. A začala ‚sbírat‘ maturity, když mi tu vysokou nedovolili. Maturitu na zdravotní sestru jsem udělala za půl roku. Tomuto povolání jsem se věnovala až do revoluce, ale i po ní; dodělala jsem si pomaturitní studium a vyšší specializaci. Pracovala jsem pak jako staniční a hlavní sestra."