Jaromír Šilhan k sobě zubatou nepustil, zahrál si pak první ligu

Pak už přišla zmíněná bouračka a po ní naštěstí rychlá rekonvalescence s nabídkou do Kladna. „Tehdy jsme jeli s kamarádem Jardou Kallou (extraligovým hokejistou) a v zatáčce na nájezdu na dálnici mu vběhla do cesty srnka. Hodilo nás to do strany, narazili jsme do sloupku a já si dal šlupku do hlavy. Přesto jsme se vrátili relativně v pohodě do Lidic, ale já najednou upadl do bezvědomí. V tu chvíli mi šlo o život, ale rodiče mě bleskově vzali do nemocnice,“ vzpomíná na kritické momenty svého života Jaromír Šilhan.

Zdroj: Bohumil Kučera