Jiří Buneš: Fotbalu dal vale, sportovní radost rozdává dál  

Když se v roce 1990 se přistěhoval do Mělníka, nikoho tu neznal. „Po dvou letech jsem zkusil dát do inzertních novin M-Kontak inzerát, že sháním partu na rekreační malou kopanou. Měl jsem štěstí a v roce 1992 jsme založili SK Olympik Mělník následně Ještěr team Mělník, pořádal jsem turnaje, založili jsme vlastní ligu,“ připomíná vyučený pekař Jiří Buneš, že se v hale na cukrovaru staral o zábavu nejen svým tehdejším spoluhráčům, ale i dalším týmům z okolí. A to i poměrně vzdáleného. Vždyť několikanásobný vítěz soutěže vyplňující dlouhých patnáct let zimní přestávku ve velkém fotbale jezdil na soutok až z Českého Brodu.

Zdroj: archiv Jiřího Buneše