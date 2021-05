Jiří Vokoun: první sezona ve Spartě, na dohled velká výzva s reprezentací  

Přestože náročný program první ligy vměstnaný do čtyřech měsíců neměl tečku, jakou by si hráči a příznivci Sparty představovali, hodnotí Jiří Vokoun skončenou sezonu kladně. „Poznal jsem plno nových lidí, zahrál jsem si se skvělými hráči. Jen mě mrzí, že byla celá sezona bez diváků, což je ohromná škoda,“ zalitoval. Na jaké futsalové adrese bude pokračovat? „Sám ještě nevím. Necháme se překvapit. Mám nějaké další nabídky, ale musím si to všech ještě nechat projít hlavou,“ zůstává v otázce budoucnosti tajemným.

JIŘÍ VOKOUN mladší (vpředu) už nemusí prožívat zápasy mělnického áčka pouze na lavičce. Po zranění se znovu vrátil na hřiště.Zdroj: Dana Šubová