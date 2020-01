Jitka Koutenská kdysi vedla dětské oddíly, nyní vede Rodinné centrum Chloumek

Nezdá se to, ale finanční náročnost některých akcí není nejmenší. Mají-li dostat soutěžící dárky, každý účastník má mít nějaký kostým a přijede navíc ještě divadlo, tak ono se to nasčítá. Využíváme krajských nebo městských dotací, plus můžeme počítat s tím, co nám vydělají některé kurzy a kroužky. U jiných jsme někdy s příjmy třeba i pod náklady, tak jdou peníze i sem.