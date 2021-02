Lenka Smiešková: Cestu k bylinkám jsem si našla postupem let

Bylinky tuzemské i z celého světa pěstované na plantážích, má v nabídce v širokém zastoupení. A co je překvapivé, mezi zákazníky je i hodně mužů. „Za ty roky jsem se toho v tomto oboru hodně naučila díky literatuře i seminářům, na které ráda jezdím. Bylinky zkouším nejraději sama na sobě a svojí rodině. I mně už hodně pomohly, ať jsou to bylinné preparáty na vyčištění močových cest a další. Protože jsem ráda mezi lidmi a moje práce mě hodně baví, jsem potěšená, že se zákazníci vracejí a mají ke mně důvěru. Děkují mi, že jsem jim dobře poradila. To je asi největší radost a odměna. Není nad to, když se člověk těší do práce. To mě naplňuje,“ říká Lenka.

Lenka Smiešková ve svém bylinkovém obchůdku.Zdroj: Deník / Kateřina Nič Husárová