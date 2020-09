Lukáš Fibiger: Na stadionu chci být první a odcházet poslední 

Absolvent hotelové školy není v pětatřiceti na trenérském poli žádným zelenáčem, na profesionální úrovni se mu věnuje už sedmnáct let. Má za sebou stáže v předních evropských klubech mimo jiné ve Feyenordu Roterdam, Herthě Berlín nebo Dynamu Drážďany. Práce šéftrenéra mládeže je podle Lukáše Fibigera hodně rozmanitá, shrnout se dá jako kompletní technické a sportovní zajištění všech mládežnických kategorií od fotbalové školičky až po starší dorostence. „Obrovsky mě naplňuje, přestože je časově hodně náročná. Časem jsem pochopil, že práce u mládeže je poslání. Nedá se to dlouho vydržet, pokud to člověk nemiluje.“

Zdroj: Deník / Luboš Kurzweil