Martin Beníšek: Při hraní se člověk může stát někým jiným

Rádio by prý rád rozšířil do celé republiky. "Kdyby vzniklo třeba pět nebo šest studií, chtěli bychom pro stanici vymyslet nějaký neutrální název, jenž by se tolik nevztahoval k mělnickému regionu," přibližuje Martin Beníšek, mezi jehož další koníčky patří například řezání skla a tvorba vitráží.

Zdroj: archiv Martina Beníška

Autor: Jiří Štraub (jiš)