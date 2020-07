Martin Frind: Nálepce Malíř undergroundu jsem se zpočátku bránil  

„V roce 1991 mě po ukončení studií nikdo neznal, neměl jsem ateliér a musel jsem začínat do nuly. Maloval jsem třeba na štaflích nápis hospody,‟ říká malíř s tím, že pak postupně začal opět vystavovat. „Zlom nejspíše přišel někdy kolem roku 2005, kdy mi jedna novinářka dala přízvisko Malíř undergroundu,‟ vzpomíná Martin Frind na vznik přezdívky, která pravděpodobně pramenila z toho, že na vernisážích jeho výstav pravidelně mluvil Ivan Martin Jirous a často na nich hráli i Plastic People Of The Universe. „Ta nálepka se vžila, dva roky jsem s tím bojoval, ale najednou jsem zjistil, že začíná fungovat. Galerie se mi ozývaly samy, dokonce mám tohle označení i na své facebookové stránce,‟ uzavírá malíř, který vystavoval také v Belgii, Francii, Rakousku, Polsku a na Slovensku a mimo jiného ztvárnil například portréty Ivana Martina Jirouse, hudebníka a básníka Vratislava Brabence z Plastic People Of The Universe nebo básníka, klavíristy a zpěváka kapely Psí vojáci Filipa Topola.

Zdroj: archiv Martina Frinda

Jiří Štraub